Padre Fábio de Melo, de 50 anos, compartilhou um texto, quinta-feira (28), em seu perfil no Instagram. "As pessoas só conseguem humilhar em mim o que ainda não foi batizado pela humildade. Quanto mais eu reconheço a minha miséria, muito menos eu fico vulnerável à humilhação. Se ainda me sinto diminuído ou menosprezado pelos outros, pode ser um indicativo de que ainda esteja sob a doma de minhas arrogâncias", escreveu o religioso.

Tudo começou na tarde de quarta-feira (27), quando Elisa Lucinda compartilhou declarações delicadas a respeito do Padre nas redes sociais. "Estou te achando muito boy e sedutor. Sou contra o celibato. Com todo respeito que te tenho, não acredito no teu. E concordo. Não deveria ser preciso negar a própria natureza, ser celibatário para ser um padre. Não faz sentido para mim", declarou ela, no feed de comentários de uma postagem no Instagram.

Logo, fãs de Fábio de Melo - recente contratado da Globo - começaram a contestar a opinião da atriz. "Não é porque ele posta fotos e gosta de se cuidar que não faz jus ao celibato", disse uma fã do religioso identificada como Shirley. "Alguém perguntou ou pediu tua opinião? A única coisa que ele merece é respeito. E nem isso consegues ter. Fosse totalmente desnecessária. Ninguém quer saber se tu acredita ou não. Afinal não teve respeito nenhum nesses comentários. Feio. Pequeno. Medíocre. Perdesse a chance de se preocupar com sua vida", dissertou Fernanda, outra admiradora.

Em resposta à repercussão, Elisa logo se defendeu. "Imagine, gente, não há ofensa em minhas palavras. Não considero sexo pecado. Acho um atraso da igreja tal rito. Adélia Prado diz que ou tudo é bento ou nada é bento. E acho que este antagonismo entre fé e sexo afasta os jovens, principalmente. Nâo estou intolerante e sim critica. Eu conheço muita gente que o acha atraente e não vejo nenhum erro nisso", pontuou ela.

Após isso, houve quem concordasse com a atriz. "Eu super gosto do Fábio de Melo, também o acho bonito e sedutor, com todo respeito. Mas concordo com a sua opinião, às vezes ele foge um pouco e sem contar que é o Padre dos artistas famosos e ricos, isso que me dá preguiça", disse uma seguidora do Padre. "Concordo com você", pontuou outra admiradora do religioso e artista. Até o momento, o próprio Padre Fábio de Melo não se posicionou sobre o assunto.

