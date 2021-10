Adriane Galisteu e Vitório Galisteu Iódice - Reprodução Internet

Adriane Galisteu e Vitório Galisteu IódiceReprodução Internet

Publicado 28/10/2021 13:50

Rio- Vitório, de 11 anos, se prepara para viver novos passos na carreira artística. O menino que é fruto do relacionamento da apresentadora Adriane Galisteu e do empresário Alexandra Iódice, vai ser um dos protagonistas do musical "Natal Mágico". O espetáculo conta com a direção Billy Bonde, com estreia marcada para o dia 6 de novembro, em São Paulo.

A participação do ator foi confirmada pela produção do musical. Essa não é a primeira vez que Vitório sobe aos palcos, em 2017 ele atuou em "Bela Adormecida- O Musical", que contou a participação de Adriane no papel de Malévola.