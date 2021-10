Sophie Charlotte posa ao lado de outdoor de 'Verdades Secretas' em Nova York - Reprodução

Publicado 28/10/2021 11:24

Rio - Ícaro Silva está na nova temporada de 'Verdades Secretas', disponível no Globoplay. No papel de Joseph, o ator vive um modelo do casting da agência Blanche. Mas, nesta quinta-feira, Ícaro descobriu que o sucesso da continuação da novela está cada vez mais internacional.

Pelas redes sociais, o ator contou que recebeu de sua amiga, a também atriz Sophie Charlotte, uma foto na Times Square, em Nova York, onde ele figura em um dos outdoors com divulgação da novela. "@sophiecharlotte1 me mandou isso há pouco e eu to babando com #VerdadesSecretas2 'dando o nome' na Times Square, em Nova York. Baby, essa foto diz tanta coisa. obrigado, te amo.", escreveu o ator.

