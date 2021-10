Mayra Cardi e Arthur Aguiar - Reprodução

Mayra Cardi e Arthur AguiarReprodução

Publicado 28/10/2021 12:26 | Atualizado 28/10/2021 12:54

Rio - Após episódios de traição, Mayra Cardi deu uma nova chance ao ator Arthur Aguiar, pai de sua filha caçula, Sophia. Mas, desta vez, a ex-BBB faz um alerta: não vai tolerar novas traições após reconciliação com o marido.

fotogaleria

“Não perdoo novas traições. Antes, se ele me dissesse que estava com tesão em outra mulher e quisesse transar, talvez eu não teria me sentido traída. O problema foi a falta de lealdade e ter feito tudo às escondidas”, disse em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.



“Quando a gente transa com alguém, levamos essa energia da outra pessoa. E eu não quero essa energia em mim... Eu não quero essa energia em mim”, completou a ex-BBB, que faz sucesso na web com publicações sobre a vida fitness.