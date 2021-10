Gretchen posta foto de biquíni e recebe elogios nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 28/10/2021 11:17

Rio - Gretchen, de 62 anos, acordou inspirada nesta quinta-feira. A cantora postou no Twitter uma foto em que aparece mostrando as curvas. "Bom dia, seus maravilhosos", escreveu Gretchen, que recebeu vários elogios. "O tempo só te fez bem", disse uma pessoa. "Ficaste maravilhosa", comentou outro admirador.

Em entrevista recente, Gretchen contou que se inspira em famosas como Anitta. "Por incrível que pareça, as minhas inspirações não são mulheres mais velhas. Quem me inspira é a Anitta. Ela diz que eu a inspiro, mas me inspiro no modo dela vestir, no jeito de ser. Estou sempre ligada no que ela está fazendo", revelou a cantora à "Quem".