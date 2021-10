Famosos usam fantasias assustadoras em festa de Halloween

Rio - Vários famosos prestigiaram a festa de Halloween da Sephora, que aconteceu em São Paulo, na noite desta quarta-feira. As celebridades capricharam no look e o tapete vermelho bombou com fantasias assustadoras. Sabrina Sato usou um par de balões na cabeça e ainda se equilibrou em cima de um salto de 22 centímetros, da grife Valentino.

O sertanejo Mariano e a namorada, Jakeline, capricharam na maquiagem. Já a atriz Vitória Strada usou uma lente de contato assustadora. Claudia Raia caprichou no modelito e chegou ao local em um carro antigo. Famosos como as ex-BBBs Gleici Damasceno e Thelma Assis, Bruna Gonçalves, mulher de Ludmilla, Duda Reis, ex-noiva de Nego do Borel, e mais celebridades também prestigiaram o evento.

