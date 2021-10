Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Rio - Marília Mendonça pegou seus fãs de surpresa, nesta quinta-feira (28), ao revelar seu novo visual. A cantora de 26 anos decidiu abandonar os fios loiros e surgiu morena em foto e vídeo publicados no Instagram. De forma bem-humorada, a artista contou que sua intenção ao chegar no salão era apenas hidratar o cabelo mas decidiu apostar na "mudança radical".

"Dez minutos de conversa, uma ideia jogada pro universo e um doidinho dizendo 'não me provoca que eu não tô muito legal da cabeça' e 'tchana'", brincou a rainha da sofrência na legenda do vídeo em que mostra a transição. "Eu tô amando tanto essa nova versão que vocês vão ter que me aguentar hoje postando esse cabelo", disparou.

Marília deixou fãs e amigos em polvorosa com o novo visual e recebeu uma chuva de elogios nos comentários das duas postagens. "Linda demais", declarou Joelma. "Que morena, hein", comentou um internauta. "Amei demais, patroa", completou outro seguidor.

