O maestro e compositor Letieres Leite faleceu aos 61 anosReprodução

Publicado 28/10/2021 14:18

Rio - De acordo com laudo do Instituto Médico Legal (IML), Letieres Leite morreu, nesta quarta-feira , em decorrência de uma insuficiência respiratória associada à covid-19. Os familiares do músico chegaram a confirmar o diagnóstico em entrevista à TV Bahia.

Segundo eles, Letieres estava fazendo o tratamento de casa após testar positivo para a covid. O músico tinha 61 anos e sofria de asma crônica. Os familiares também informaram que Letieres já tinha completado o ciclo vacinal e tomado a dose de reforço.

Apesar de ser fundamental para o fim da pandemia, a vacinação não impede que as pessoas sejam infectadas com o vírus. A vacina limita, sim, os casos graves, diminuiu a necessidade de internação, mas não protege em 100% dos diagnósticos, como acontece em todas as doenças.



O corpo do artista já foi liberado pelo IML e irá para o Cemitério Bosque da Paz na tarde desta quinta-feira, onde haverá uma cerimônia de cremação restrita para familiares.



Histórico

Com sua trajetória artística que vai da música clássica à MPB, Leiteres foi o responsável por criar os arranjos de sucessos de Ivete Sangalo como “Festa”, “Empurra-empurra”, “Tô na rua” e “Abalou”. A cantora usou suas redes sociais para lamentar o falecimento do músico que a acompanhou por 12 anos como percursionista e saxofonista.

"Meu amigo genial! Só aprendi coisas maravilhosas convivendo com você. A Deusa música nos uniu e me presenteou com essa alma linda que é a sua. Estou triste por sua partida. Não esquecerei jamais as inúmeras contribuições à música e à minha carreira, pois o seu talento é poderoso demais. Nossas viagens e nossos segredos. Te amo, maestro, por tudo e por nossa amizade eterna. Siga em paz", escreveu a artista.

Já em 2021, o baiano também participou da produção do álbum "Noturno", de Maria Bethania, colaborando com os arranjos do disco. Em seu Instagram, Letieres celebrou o lançamento do projeto: "Ansioso por escutar este novo disco NOTURNO, onde tive o prazer e a honra de ter feito arranjos. Viva", declarou na ocasião.