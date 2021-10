Letieres Leite acompanhou Ivete Sangalo durante 12 anos - Reprodução/Instagram

Letieres Leite acompanhou Ivete Sangalo durante 12 anosReprodução/Instagram

Publicado 27/10/2021 18:05 | Atualizado 27/10/2021 18:32

Rio - O maestro e compositor Letieres Leite faleceu, aos 61 anos, nesta quarta-feira (27), em Salvador. O músico é conhecido por ter trabalhado com grandes nomes da música brasileira como Ivete Sangalo e Maria Bethania. A informação de sua morte foi confirmada, no Instagram, pelo Instituto Rumpilezz, que leva o mesmo nome da orquestra que o artista comandava desde 2006. Até a publicação desta matéria, a causa da morte não havia sido divulgada.

Com sua trajetória artística que vai da música clássica à MPB, Leiteres foi o responsável por criar os arranjos de sucessos de Ivete Sangalo como “Festa”, “Empurra-empurra”, “Tô na rua” e “Abalou”. A cantora usou suas redes sociais para lamentar o falecimento do músico que a acompanhou por 12 anos como percursionista e saxofonista.

"Meu amigo genial! Só aprendi coisas maravilhosas convivendo com você. A Deusa música nos uniu e me presenteou com essa alma linda que é a sua. Estou triste por sua partida. Não esquecerei jamais as inúmeras contribuições à música e à minha carreira, pois o seu talento é poderoso demais. Nossas viagens e nossos segredos. Te amo, maestro, por tudo e por nossa amizade eterna. Siga em paz", escreveu a artista.

Já em 2021, o baiano também participou da produção do álbum "Noturno", de Maria Bethania, colaborando com os arranjos do disco. Em seu Instagram, Letieres celebrou o lançamento do projeto: "Ansioso por escutar este novo disco NOTURNO, onde tive o prazer e a honra de ter feito arranjos. Viva", declarou na ocasião.

Homenagens

A gravadora Rocinante, com quem Letieres trabalhou em seus lançamentos mais recentes, divulgou uma nota em que destaca o papel do artista como padrinho da empresa. "Letieres foi o nosso padrinho e principal incentivador. A primeira gravação oficial desta gravadora, em nosso estúdio, foi o disco de seu quinteto. Na semana passada, estávamos dando os últimos retoques no próximo disco de sua Orkestra Rumpilezz, esta orquestra brasileira que pôs a percussão na frente dos sopros", diz o comunicado, que continua:

"Letieres foi um dos mais importantes criadores brasileiros do século XXI, um professor revolucionário e profundamente generoso e um dos principais pensadores da música negra no Brasil. Ele nos deixa no auge de sua potência criativa, com mil projetos na cabeça. A lacuna é tão grande quanto o amor intenso dele pela vida, pelos amigos, pela música e pela família. Sentiremos saudades para sempre e nos confortaremos um pouco ouvindo os tesouros que ele nos deu. Te amamos, luminoso professor."

Quem também fez questão de homenagear o compositor foi Caetano Veloso, que abriu o álbum de fotos e relembrou os momentos em que esteve com o maestro. "Conversar com ele era ganhar uma aula sobre claves rítmicas e gostos harmônicos. Estou arrasado com a notícia de sua morte. Ele era muito próximo. Ensinou meu filho Zeca a surfar, quando ele era menino. A música baiana, a música brasileira, a música perdeu hoje um dos seus maiores formadores. A vida perdeu um dos seus mais dignos representantes", lamentou.

Em sua publicação, Caetano cita os diversos artistas que trabalharam com Letieres, como Daniela Mercury, que foi às redes sociais para expressar a tristeza com a perda do artista: "É muito difícil falar de alguém que a gente quer bem e admira. Que trouxe tanta beleza e novidade. Criador do Rumpilezz, músico, arranjador e produtor musical talentosíssimo. Hoje é dia de chorar a partida de Letieres Leite e agradecer pelo seu legado", declarou a cantora.

O sambista Zeca Pagodinha também usou seu Instagram para registrar seus sentimentos: "Faleceu hoje o grande músico baiano Letieres Leite, da Orquestra Rumpilezz. Arranjador, compositor e instrumentista , Letieres deixa uma obra de grande importância na música brasileira. Descanse em paz, mestre! Nosso sentimento aos familiares e amigos."

No Twitter, Emicida se despediu do compositor e evidenciou o luto com a morte do maestro. "Meu amigo e mestre Letieres Leite, nos deixou hoje. Meu peito está em frangalhos. Olhos cheios de água e uma saudade que a partir de agora, só aumenta. Obrigado por todas as aulas, mestre. Não estou acreditando…", escreveu o rapper.