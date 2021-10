Felipe Prior - Ag. News

Publicado 29/10/2021 21:22

Rio - Famoso após sua participação no 'BBB 20', Felipe Prior recebeu prêmio Jovem Brasileiro de “Rei do Instagram”. Na categoria também estiveram nomes como Carlinhos Maia, Loud Coringa, Gil do Vigore Lucas Guimarães. “Ah papai, tem que respeitar! A tropa dos cinco milhões veio forte e me fez ganhar. Só tenho que agradecer a eles e a todos que acompanham meu trabalho”, disse Prior ao receber o troféu entregue em noite de gala nesta quinta-feira, 28, em São Paulo.

“Pra mim é tudo muito novo. Eu era um moleque que tinha mil e duzentos seguidores, e do nada eu saio do programa conquistando uma legião de fãs que me acompanham e que me ajudaram a chegar até aqui”, acrescentou o ex-BBB.E continuou: “Tô muito feliz, porque esse prêmio, mostra que o público que me acompanha por aqui, curte o conteúdo que faço de cara limpa, do meu dia a dia, sem mimimi, e isso, me incentiva a continuar sendo esse cara alegre e verdadeiro. Quem me acompanha nas minhas redes, me vê na obra, na pizzaria, no bar com os amigos, na resenha do futebol, vivendo o meu dia-a-dia, tudo com alto astral e positividade”.Entre os premiados também estiveram nomes como a ex- BBB Ana Clara na categoria “Melhor Apresentadora”, Melim como “Banda/ Grupo do Ano”, Hugo e Guilherme como “Aposta”, LOUDgg como “Canal Favorito”, Anitta como “Melhor Cantora Latina”, Biel e Tays Reis como “Melhor feat”, entre outros.