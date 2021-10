Klara Castanho fala sobre dificuldades na carreira - Reprodução

Publicado 30/10/2021 10:31 | Atualizado 30/10/2021 10:53

Rio - Em entrevista para o podcast 'Conectados', Klara Castanho desabafou sobre não conseguir papéis condizentes com sua idade e do tempo que ficou sem projetos.

"Eu não comprava a idade que eu tinha. Eu tinha 18 com aparência de 15. Hoje, eu tenho 21 e ainda tenho aparência de 15. E eu não me conformava com isso. Pensava: 'Eu estou fazendo personagem teen há anos, não estou feliz e não consigo sair disso'”, revelou.

A atriz abriu o jogo sobre como o período sem trabalhos a afetou. "Rolou um hiato em que eu não fazia nada. Nem teen. Porque eu queria aparentar 18 anos. E aí o que eu fiz: clareei o cabelo, fiquei loira com o cabelo no meio das costas, tinha unha de gel… Usava elementos externos que ajudassem a parecer que eu tinha a minha idade. Não funcionou. Eu iludi a mim mesma tentando fazer com que funcionasse. E foi muita burrice. Um tiro no pé gigante”, afirmou Klara.