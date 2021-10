Luisa Mell - Reprodução

Publicado 31/10/2021 12:54

Rio - Luisa Mell afastou os boatos de que estaria vivendo um affair com Dado Dolabella. Em entrevista a jornalista Marcela Ribeiro, do site 'Na Telinha', a apresentadora contou que está em um retiro espiritual com o filho, Enzo, e que não pretende se relacionar com ninguém no momento.

"Estou curando minhas cicatrizes físicas e emocionais, acabei de fazer uma cirurgia. E além de tudo, cuidando do meu filho sozinha! Eu realmente agora não tenho condições e nem quero estar com ninguém. Sinceramente, eu nunca emendei uma relação em outra, até porque acredito que tenho que me curar para não levar estes problemas terríveis que vivi na antiga relação para a próxima. Eu tenho muitos amigos, inclusive o Dado que conheço há 200 anos", disse ela.

Luisa Mell anunciou o término de seu casamento com empresário Gilberto Zaborowsky em julho. Os dois ficaram juntos por dez anos.