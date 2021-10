Gabi Brandt - reprodução do instagram

Gabi Brandtreprodução do instagram

Publicado 31/10/2021 11:58

Rio - Gabi Brandt desabafou através do Twitter, neste sábado. É que a digital influencer foi filmada enquanto chorava em um restaurante. Ela, então, reclamou da falta de privacidade em um momento delicado.

fotogaleria

"Eu estou sentada num restaurante chorando porque hoje é aniversário do meu pai e estou longe dele e tem gente filmando... Nessas horas dá vontade de ser chata. Aí depois ainda vai para Instagram de fofoca falar que não valeu a pena conhecer a pessoa, que a pessoa é chata, que não foi legal igual na internet. Ou pior: capaz de usar o vídeo pra falar que na verdade eu estava chorando por outro motivo. O bom senso fica com Deus", começou a esposa de Saulo.

Em seguida, ela disse que internautas acham normal ela ser filmada, pois está em um local público. "Ainda estou tendo que ler que sou obrigada a achar normal já que estou em um restaurante! Desculpa, mas na minha opinião não acho legal filmar/tirar foto de alguém escondido, sem a pessoa saber. Eu, mesmo chorando, tirei foto com umas 4 pessoas, com a maior educação", continuou ela, que completou: "Eu já tirei foto até na emergência do hospital quando me pediram… Não meço esforços pra ser carinhosa com quem me trata com educação. Mas filmar escondido num momento delicado? Não concordo".