Marcelo Cosme e o noivo, Frankel BrandãoReprodução

Publicado 31/10/2021 12:50 | Atualizado 31/10/2021 12:54

Rio- Marcelo Cosme, 41 anos, compartilhou em sua rede social um momento carinhoso com seu noivo, Frankel Brandão. O apresentador do "Em Pauta", da GloboNews, fez a postagem dias depois de sofrer ataques homofóbicos por destacar que os comentários do jogador de vôlei Maurício Souza foram preconceituosos.

Cosme chegou a expor os ataques que recebeu. "O viadão apresentador da GloboLixoNews mamador de rola, está vibrando com a punição do Maurício, isso sim que é respeitar a opinião", disparou um internauta.

Em contrapartida, o jornalista teve também um forte apoio em suas redes. "Marcelo, não se cale! É o que esse tipo de gente quer", escreveu a atriz Elizabeth Savala. "Assustador isso. Pra dizer o mínimo. Que absurdo!!!! Que absurdo!!! Mais uma vez! Meu apoio, meu amigo! A vc e a todos!", disse a jornalista Michelle Barros.

