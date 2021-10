Mah Tavares e Whindersson Nunes tiveram um affair - Reprodução

Mah Tavares e Whindersson Nunes tiveram um affair Reprodução

Publicado 31/10/2021 13:07

Rio - Mah Tavares, que integrou o paiol em busca de uma vaga em 'A Fazenda 13', revelou que já se envolveu com Whindersson Nunes. A influenciadora contou que seu melhor beijo foi com o humorista.

Em conversa com Matheus Mazzafera, a influenciadora precisou dizer a primeira letra do nome de um famoso que tenha ficado e que não esqueceu o beijo. Mah citou o humorista. "A gente é amigo, mas foi muito bom. Amizade mesmo! Ele me dá uns conselhos... Já falei que ele beija bem, mas tudo na amizade."