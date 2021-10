Ed Sheeran anunciou pelas redes sociais que será o patrocinador do time de infância: o Ipswich Town - Divulgação

Ed Sheeran anunciou pelas redes sociais que será o patrocinador do time de infância: o Ipswich TownDivulgação

Publicado 31/10/2021 14:58

Rio- Ed Sheeran, 30 anos, abriu o jogo sobre dúvidas em relação a sexualidade no podcast "Man, Man, Man". O cantor contou que na infância pensou que era gay e admitiu ter um "Lado Feminino", lembrando que Sheeran é casado desde de 2019 com Cherry Seaborn com quem tem uma filha de um ano, Lyra.

"Eu definitivamente tenho um lado feminino, a tal ponto que quando era criança, pensei ser gay por um tempo", falou ele. "Eu amo teatro musical, amo música pop, amo Britney Spears.", completou Ed.

"Meu lado masculino provavelmente para em beber cerveja e assistir futebol. Não sou uma pessoa extremamente masculina de qualquer maneira. Eu não sou um cara de carros. Gosto de um bom carro, mas não gosto de carros", finaliza o cantor.