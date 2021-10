Neymar e Bruna Biancardi curtem festa de Haloween juntos - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2021 15:47 | Atualizado 31/10/2021 15:49

Rio - Neymar compareceu a uma festa de Haloween em Paris, na França, acompanhado pelo seu novo affair, a influenciadora Bruna Biancardi, na última sexta-feira. Os dois posaram juntos em foto compartilhada neste domingo por Vinicius Martinez, marido de Carol Dantas, ex-mulher e mãe do filho de Neymar.

No registro, o jogador do PSG se fantasiou de caveira mexicana. Já a influenciadora escolheu uma fantasia de vampira sexy. Neymar e Bruna vivem um romance desde agosto, mas eles mantém a discrição nas redes sociais. Bianca está em Paris a convite do jogador do PSG e da seleção brasileira.

Outros famosos também compareceram a mesma festa, como MC Guimê e Lexa.