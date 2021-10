Campeã do BBB 21 lança novo projeto musical - Reprodução

Campeã do BBB 21 lança novo projeto musicalReprodução

Publicado 31/10/2021 16:09

Rio - Juliette Freire usou as redes sociais neste domingo (31) para anunciar a versão acústica do seu álbum, o EPJuliette. A campeã do 'BBB 21' acatou um pedido dos fãs e apresentou um trecho dos bastidores do projeto.

fotogaleria

"'Juliette, faz um voz e violão…'Aqui está! Na minha casa, com minha família, meus amigos e um violão. A música e o amor nos conduziram. Sintam-se em casa, aconcheguem-se e vamos curtir essa session. 01/11 - 12h - no meu canal do YouTube", anunciou.



O EPJuliette estreou nas plataformas no dia 3 de setembro e alcançou o topo das estreias de álbuns nacionais no Spotify Brasil.