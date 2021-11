Juju Salimeni - Reprodução

Rio - Juju Salimeni revelou que o trabalho no "Pânico na TV" não era nada fácil. Ela, que ganhou fama ao ser uma das panicats do programa, abriu o jogo sobre o baixo cachê que recebia, além de comentar que mulheres eram como 'pedaço de carne' pelo programa de cunho machista.

"Não era feliz, mas não posso reclamar. Foi um treinamento de guerra. Não cuspo no prato em que comi, mas não era saudável mentalmente. (Éramos vistas como) lixo, pedaço de carne (...) A gente era desvalorizada. Era um programa machista que não cabe nos dias de hoje. Eles não souberam se adequar. Existia humor depreciativo e uma forma de zoar as mulheres", disse ela, em entrevista a Leo Dias, do Metrópoles.

"A gente ganhava R$ 200 por gravação. Se tivesse uma só no mês ou duas, era isso. Mas tínhamos vários eventos, presenças VIP... Não parávamos. Foi um ótimo início porque foi a melhor época do programa, marcava 20 pontos de audiência", completou Juju.