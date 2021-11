Yudi Tamashiro e Mila estão noivos - reprodução do instagram

Publicado 01/11/2021 09:36

Rio - Yudi Tamashiro e Mila estão noivos. A cantora contou a novidade através de seu Instagram, neste domingo, dia 31. "Eu disse sim pro nosso amor mais uma vez… Sabe por quê? Quando eu penso em tudo o que quero para o meu futuro, você está lá junto comigo. Uma vida é pouco perto de tudo que ainda quero viver ao seu lado. Quando eu olho dentro dos seus olhos, eu vejo Deus. E ele que tem nos abençoado desde o início e me mostrou que sempre foi você. Te amo meu amor! Soletrando...N-O-I-V-A", escreveu.

O apresentador também falou sobre o momento especial através de sua rede social. "Ela disse sim! Deus é a prova que o nosso amor pode superar tudo, porque hoje Ele é o centro do nosso relacionamento. Estou sem acreditar que vou casar com meu primeiro amor desde dos meus 7 anos de idade. Hoje vejo que Deus nunca esquece os nossos pedidos mais sinceros com o coração aberto. No tempo certo, as coisas acontecem, amor. Te amo muitão".

Alguns famosos comemoraram o noivado dos dois. "Lindos Deus abençoe muito essa união!!! Muito feliz por vocês!!", escreveu Maisa Silva. "Parabéns irmão!!! Que Deus guie o caminho de vocês!", destacou Arthur Aguiar.

Yudi e Mila ficaram juntos por sete anos e se separaram. Depois de um período, os dois se reconciliaram e assumiram que tinham reatado o romance no fim de agosto.