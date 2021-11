Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 31/10/2021 21:54 | Atualizado 31/10/2021 21:59

Rio - Jojo Todynho usou o Instagram Stories, na tarde deste domingo, para criticar ações da guarda municipal do Rio de Janeiro contra camelôs da cidade. A artista classificou esses episódios como "opressão policial em cima dos camelôs” e ainda marcou o perfil oficial do prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), para pedir uma resposta.



fotogaleria fotogaleria

A funkeira compartilhou um vídeo no qual um homem aparece revoltado após ter seus produtos jogados no chão pela guarda municipal. “Pode levar. Leva tudo, covardes”, grita o trabalhador, indignado com a situação. Na tela, Jojo acrescenta: "E aí, Eduardo Paes?"

Na sequência, Jojo gravou um vídeo para emitir sua opinião. “Bom, como eu falei, eu estive no gabinete do prefeito, conversei e ele me falou que irá fazer algo que possa dar respaldo aos camelôs e pessoas que precisam trabalhar. Nessa pandemia, dói meu coração ver (essa situação)”, começou a cantora.



A apresentadora também fez duras críticas aos guardas municipais da cidade. “Eu não vou generalizar, porque tem muito guarda municipal que trabalha corretamente, que é pai, que é mãe, que são pessoas dignas. Mas também tem muito guarda que é vaga...", disse ela, interrompendo um xingamento, antes de continuar.



“Vocês precisam ter respeito pelas pessoas, pelo trabalho dos outros. Qual o problema de vocês com os camelôs? Eu gostaria de entender! A gente está no meio de uma pandemia e as pessoas precisam trabalhar sem opressão, entendeu? Porque o auxílio emergencial não dá para nada... As pessoas precisam trabalhar", prosseguiu ela.

A campeã de "A Fazenda 12" garantiu que vai defender a classe sempre que observar alguma injustiça. "Olha, eu vou dizer para você, tem uns guardas municipais que são uma raça desgraçada. Eu tenho ranço. Entendeu? Da última vez, na Taquara, era um guarda tentando oprimir um senhorzinho... Toda vez que eu ver, eu vou me meter. Quero ver o que vocês vão fazer. É uma vergonha ver essa atitude dos guarda municipais”,

"Até quando vocês (guardas) vão ficar oprimindo camelô? E aí, Eduardo Paes? Eu não vou mais no seu gabinete conversar com você, não. Porque eu não quero palavra, eu quero atitude. Prefeitura do Rio de Janeiro, vamos resolver a situação das pessoas? Estou aguardando uma resposta do senhor. É o quarto vídeo que eu recebo somente essa semana. Camelô tem família, não é vagabundo. Camelô merece respeito. Vou brigar eternamente pelos camelôs. Quero resposta, só estou vendo opressão”, afirmou a funkeira.

Jojo ainda relembrou a época em que trabalhava como camelô e passou por situações semelhantes. "Tenham respeito. Eu já fui camelô. Graças a Deus, estou onde estou porque Deus me abençoou. Ele sabe o que eu passei. Já sofri muito na mão de guarda municipal. Mas hoje estou no local de fala que posso falar pelas pessoas que não tem a força (necessária), mas eu tenho. Eu vou brigar por vocês. Respeita os camelôs", finalizou Jojo.