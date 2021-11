Bruna Marquezine - reprodução do instagram

Bruna Marquezinereprodução do instagram

Publicado 01/11/2021 10:48

Rio - Bruna Marquezine promoveu uma festa de Halloween em sua casa e recebeu alguns convidados famosos. Para a ocasião, a atriz se vestiu à caráter. Com um vestido todo de renda e justinho, uma peruca e um chapéu de bruxa, ela esbanjou sensualidade e boa forma. Camila Queiroz, Icaro Silva e Agatha Moreira marcaram presença no evento e curtiram bastante.

fotogaleria

No Instagram, Icaro Silva mostrou seu look ousado para a ocasião. Ele usou um corpete, sunga minúscula, luvas, botas e até uma orelha de gatinho. "Antes de ler a HQ do Superman / Depois de ler a HQ do Superman", escreveu ele, que acrescentou: "Fotos do carnaval, só que de terror".