Xanddy e Carla Perez nas Ilhas Maldivasreprodução do instagram

Publicado 01/11/2021 13:36

Os papais de Camilly Victória, 19 anos, e Victor Alexandre, de 18, Carla e Xanddy estão compartilhando momentos das viagens com os internautas. Os dois, que comemoram 20 anos de casados, já estiveram nos Emirados Árabes. No deserto de Dubai, inclusive, a loira causou o maior furor entre os internautas ao dançar a música 'Ralando o Tchan (Dança do Ventre)', do grupo É o Tchan.