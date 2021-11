Gabi Martins - reprodução do instagram

Publicado 01/11/2021 12:46

Rio - Gabi Martins arrancou suspiros dos internautas ao publicar, nesta segunda-feira, cliques de biquíni no Instagram. Ao posar na piscina, a cantora exibiu o corpão em forma. O bumbum empinadinho dela chamou a atenção. A ex-BBB, que está curtindo uns dias de descanso em Recife, escreveu na legenda das imagens: "Dia de piscina e mar".

Os internautas não economizaram nos elogios. "Perfeição", escreveu um. "Maravilhosa", comentou outro. "Uma sereia dessas ninguém nunca viu", opinou um terceiro.

Planos de aumentar a família

Por falar em Gabi, neste fim de semana, a cantora revelou que pretende engravidar no ano que vem. A namorada do cantor Tierry fez a revelação ao responder algumas perguntas dos internautas através do Instagram. "Ano que vem, vem um baby por aí?", quis saber um fã. "Verdade", respondeu a cantora.