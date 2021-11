Atriz protagonizou primeiro beijo lésbico de ’Malhação’ - Reprodução

Atriz protagonizou primeiro beijo lésbico de ’Malhação’Reprodução

Publicado 01/11/2021 12:49

Rio - O pai de Giovanna Grigio, Marcelo Maroto, revelou que um colega de trabalho questionou uma cena de beijo gay dado por sua filha na novela teen, 'Malhação Sonhos'. Pelo Twitter, o pai da atriz contou sobre o orgulho que sente da filha.

fotogaleria

“Hoje no trabalho, um abençoado veio me mostrar uma foto da minha filha dando um beijo na Lica na Malhação MVAD, E me perguntou: ‘Maroto o que você sente quando vê sua filha fazendo uma cena dessas na TV?’ Eu olhei bem dentro dos olhos dele, e respondi: ‘Orgulho!’“, revelou.



Na publicação, o pai de Giovanna Grigio destacou a cena do beijo entre as atrizes e recebeu o carinho da filha. "Te amo", disse a atriz nos comentários.