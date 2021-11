Gabriela Pugliesi e Tulio Dek - reprodução do instagram

Publicado 03/11/2021 21:46

Rio - Gabriela Pugliesi abriu o jogo sobre seu relacionamento com Tulio Dek nesta quarta-feira após ser questionada pelos fãs em suas redes sociais. Em seus stories do Instagram, a influenciadora fitness abriu uma caixinha de perguntas para os seus seguidores. Ao ser questionada se tem casa própria na Bahia, ela disse: "Não! Tulio morava na Europa até janeiro deste ano. Veio para cá passar um mês de férias com a família. Nesse meio tempo, eu cheguei e tudo mudou. Eu também só vim para ficar uns dias com ele (sem conhecer, tipo Casamento às Cegas). E estamos há sete meses numa casa alugada. Mas temos planos de construir a nossa".

Ainda sobre a moradia, ela contou que eles moram na Bahia e em São Paulo. "A gente mora na Bahia e em São Paulo desde o primeiro dia que nos vimos. Onde um vai, o outro vai. Não sei onde vamos morar ano que vem, mas vamos juntos", revelou.

Ela também contou como é sua rotina na cidade. "A rotina dos sonhos (pra mim). Acordo, rezo, medito, treino (corro na areia ou faço funcional), depois mergulho no mar, levo Dende para correr e nadar. Cozinho ou vamos almoçar em algum lugar na praia. Vejo o por do sol mais lindo do mundo todos os dias, depois as estrelas, série, leio livro e durmo! And repeat (e trabalho daqui também que tenho esse privilégio)", contou.

Gabriela ainda se abriu sobre seu próximo casamento ao ser questionada se mudaria algo do passado. "É complicado falar isso porque eu sou a pessoa que acredita que tudo acontece de forma perfeita no tempo de Deus (tempo que a gente não tem evolução para enxergar. Nossa visão é limitada), mas com certeza eu nunca teria me casado. Afinal de contas, eu me separei. Eu era muito imatura (casei com 25 anos) e casamento para mim não tinha o significado que tem hoje. Como não tive uma família estruturada, eu pensava que ia ser igual (casar, separar e tudo bem), mas hoje eu sei que meu sonho é construir uma família e ficar com o pai dos meus filhos para sempre. Acho isso lindo, mas pra mim não era uma realidade", desabafou.