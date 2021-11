Luísa Sonza - reprodução do twitter

Publicado 03/11/2021 15:59

Rio - Luísa Sonza se divertiu pra valer na festa de lançamento do clipe 'Fugitivos', que teve como tema os anos 2000, na terça-feira. Nesta quarta, a cantora mostrou o 'resultado' da noitada através do Twitter. "A noite foi boa, mas se vocês vissem meu estado agora", publicou ela. Em seguida, a loira postou uma foto de seu estado. "Oi. Eu saindo da cadeia em 'Fugitivos'", brincou ela na legenda, citando o clipe de sua música com o cantor Jão.

Luisa ainda fez uma ressalva sobre a festa: "Só quero deixar claro que se eu não lembro eu não fiz". Os internautas se divertiram com a situação. "Mulher, você está destruída", comentou um.

Os convidados também confessaram estar 'acabados' após a festinha. "Luísa, era pra ser só uma premierzinha e eu estou destruída", disse Gloria Groove. "Eu gosto assim", respondeu a cantora. "Tô na mesma posição desde que acordei", confessou Mari Gonzales.