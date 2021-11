Marina Ruy Barbosa - Reprodução/Instagram

Marina Ruy BarbosaReprodução/Instagram

Publicado 03/11/2021 16:19

Rio - Marina Ruy Barbosa respondeu algumas perguntas dos fãs através do Instagram, na noite de terça-feira. Um internauta quis saber: "Qual é o maior ônus da fama? Como você lida com isso?". A atriz, então, desabafou. "As pessoas acharem que sabem tudo sobre a sua vida. Julgar, supor... E, às vezes, realmente as pessoas têm certeza de algo falso ou mentiroso apenas porque 'ouviram falar'. Se isso já é ruim em pequena escala, imagina com uma pessoa famosa, que as pessoas se acham no direito de comentar qualquer coisa", disse a atriz.

fotogaleria

A ruiva ainda confessou que sua saúde mental é afetada por isso. "A fama traz essa vulnerabilidade, sabe? Acho quase impossível ficar 100% bem de cabeça com isso. Todo mundo que tem muita exposição em pelo menos algum momento da vida vai sofrer com isso, ainda mais com a internet e redes sociais, onde tudo se espalha tão rápido hoje em dia e tem muita gente maldosa".

Ao ser questionada se era mais fácil empreender ou ser atriz, Marina destacou: "Cada uma tem o seu lado desafiador. Eu amo atuar, e isso me deixa realizada. Quando estou no set fazendo um trabalho inspirador é surreal o prazer que eu sinto. É indescritível, sabe? Eu voltei a gravar tem um pouco mais de um mês uma série. Depois de mais de dois anos sem atuar, percebi na pele o quanto eu estava com saudade de um trabalho como esse. E empreender foi algo que eu fui aprendendo e que foi me aguçando também. É um universo encantador e infinito, né? Ainda mais sendo apaixonada por moda".

Gravando uma série chamada 'Rio Conection', a atriz dá detalhes sobre o novo trabalho. "O projeto é incrível. Provavelmente no ano que vem vocês já vão assistir e conhecer a Ana".