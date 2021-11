Luan Santana e Izabela Cunha - reprodução do instagram

Publicado 04/11/2021 08:29

Rio - O cantor Luan Santana, de 30 anos, assumiu estar namorando a modelo Izabela Cunha na tarde desta quarta-feira e, em menos de 24 horas após o anúncio, o perfil da moça já está indisponível no Instagram. A conta de Izabela era privada e ela possuía cerca de 1,8 mil seguidores.

Izabela é modelo e já fez trabalhos no exterior. Ela estava marcada na postagem de Luan no Instagram, mas seu nome desapareceu da postagem assim que o perfil dela caiu. "Foi derrubado?", perguntou uma pessoa. "Nem assumiu e já precisou derrubar a conta", lamentou outra pessoa.

De acordo com o Instagram, a plataforma não pode fazer nada até que Izabela entre em contato e informe que a queda de seu perfil não foi intencional. Em participação recente no "Altas Horas", Luan Santana assumiu que estava namorando. No entanto, o cantor não informou o nome da felizarda na ocasião.