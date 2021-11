Gilberto Braga e Edgar Moura Brasil - Reprodução/Instagram

Publicado 04/11/2021 09:02

Rio - O decorador Edgar Moura Brasil, viúvo do autor de novelas Gilberto Braga, falou sobre a dor da perda. em publicação nas redes sociais. Ele postou uma foto ao lado do amado, que faleceu em decorrência de uma infecção generalizada aos 75 anos no mês passado.

Dois dias após a morte de Gilberto, Edgar publicou uma carta póstuma ao autor de sucessos, como "Vale Tudo" e "Paraíso Tropical" . "Gilberto, meu querido, o que dizer de um companheiro de 49 anos de respeito, afeto, carinho, amizade. O que dizer de um amigo com quem eu convivi muito mais de dois terços da minha vida. De um companheiro que eu amei, que me ensinou e com quem eu mantive, um relacionamento sincero, profundo e que eu também ajudei num crescimento mútuo. Desde os meus 18 anos eu o tenho como amigo, companheiro, amante. Enfim, o meu Porto Seguro", dizia parte do texto.