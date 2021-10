Relembre as principais novelas de Gilberto Braga

Rio - O escritor Gilberto Braga ficou consagrado como um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira. Em seus quase 50 anos como autor de novelas, Gilberto foi responsável por obras como "Dancin Days", de 1978; "Anos Dourados", de 1986; "Vale Tudo", de 1998; e "Celebridade", de 2003.

Para Gilberto Braga, escrever para os vilões tinha um tempero especial. Talvez, por isso, somado ao seu estilo e talento ímpares, o autor colecione uma lista memorável de vilãs, como Odete Roitman e Maria de Fátima, vividas respectivamente por Beatriz Segall e Gloria Pires, em "Vale Tudo".

Gilberto Braga morreu nesta terça-feira, aos 75 anos, vítima de complicações de uma infecção sistêmica.

Relembre algumas das principais novelas do autor

Dancin' Days, de 1978: Em "Dancin' Days", a trama é focada nas irmãs Júlia Matos (Sônia Braga), que é ex-presidiária, e a socialite Yolanda Pratini (Joana Fomm). Júlia foi condenada a 22 anos de prisão após atropelar e matar um guarda-noturno. Ela consegue liberdade condicional após cumprir metade da pena e volta para reconquistar o amor da filha, Marisa (Gloria Pires), que foi criada por Yolanda.

Vale Tudo, de 1988: A novela denunciava a inversão de valores dos anos 1980 e girava entre o antagonismo entre mãe e filha. Enquanto Raquel Accioli (Regina Duarte) era uma pessoa íntegra e honesta, sua filha Maria de Fátima (Glória Pires) era uma jovem inescrupulosa que tinha aversão à pobreza. Um dos pontos altos da novela foi sua vilã, Odete Roitman, vivida pela atriz Beatriz Segall. O Brasil inteiro parou para descobrir, nos capítulos finais, quem matou Odete Roitman.

Anos Dourados, de 1986: Lurdinha (Malu Mader) e Marcos (Felipe Camargo) se apaixonam à primeira vista. Ela estuda no Instituto de Educação; ele, no Colégio Militar – duas tradicionais instituições de ensino da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Mas os pais de Lurdinha – os conservadores dr. Carneiro (Cláudio Corrêa e Castro) e Celeste (Yara Amaral) – rejeitam o rapaz por ele ser filho de pais separados e tentam, de todas as maneiras, afastá-lo da jovem. Anos Dourados marca a estréia na TV Globo de Felipe Camargo, que recebeu inúmeros elogios pelo seu trabalho como o doce e apaixonado Marcos. O desempenho como Lurdinha também rendeu elogios à atriz Malu Mader.

Anos Rebeldes, de 1992: A minissérie tem como pano de fundo o Rio de Janeiro no conturbado período de 1964 a 1979. Maria Lúcia (Malu Mader) se apaixona por João Alfredo (Cássio Gabus Mendes), jovem que se sensibiliza com as questões sociais e que atua no movimento estudantil. Ambos são estudantes do Colégio Pedro II, porém com perfis e objetivos distintos. Individualista, Maria Lúcia pensa em ter uma vida tranquila e estabelecida.

Celebridade, de 2003: A trama tem como eixo central a rivalidade entre duas mulheres: a bem-sucedida empresária e ex-modelo Maria Clara Diniz (Malu Mader), dona da produtora Mello Diniz, e a dissimulada e invejosa Laura Prudente da Costa (Cláudia Abreu), que se aproxima de Maria Clara dizendo ser sua maior fã e consegue um emprego em sua empresa. Na verdade, Laura é uma arrivista que não quer apenas tomar tudo da outra, mas transformar-se em uma nova Maria Clara. A razão do ódio de Laura pela patroa é que ela é filha da verdadeira musa da canção que fez de Maria Clara uma mulher rica e famosa, enquanto ela e a mãe amargaram uma vida miserável.

Paraíso Tropical, de 2007: O antagonismo entre as gêmeas Paula e Taís, vividas por Alessandra Negrini, e a sede de poder do jovem empresário Olavo (Wagner Moura) dão o tom da novela. Paula e Taís têm personalidades opostas, e só descobrem a existência uma da outra ao longo da trama. É quando os embates começam. A mau-caráter Taís tenta destruir a relação amorosa da irmã com o íntegro Daniel (Fábio Assunção), executivo no mesmo grupo empresarial em que trabalha Olavo. Esse, por sua vez, faz de tudo para impedir que Daniel suceda o poderoso Antenor Cavalcanti (Tony Ramos), seu tio, na presidência da empresa. Ardiloso, Olavo sabe da preferência de Antenor por Daniel e tenta difamar a reputação do concorrente, mostrando-se capaz de tudo, até de matar, para alcançar seu objetivo.

Confira outras novelas de Gilberto Braga

"Corrida do Ouro" (1974)

"Helena" (1975)

"Senhora" (1975)

"Bravo!" (1975)

"Escrava Isaura" (1976)

"Dona Xepa" (1977)

"Dancin’ Days" (1978)

"Água Viva" (1980)

"Brilhante" (1981)

"Louco Amor" (1983)

"Corpo a Corpo" (1984)

"Vale Tudo" (1988)

"Rainha da Sucata" (1990) – colaboração

"Lua Cheia de Amor" (1990) – supervisão

"O Dono do Mundo" (1991)

"Pátria Minha" (1994)

"Força de um Desejo" (1999)

"Celebridade" (2003)

"Paraíso Tropical" (2007)

"Insensato Coração" (2011)

"Lado a Lado" (2012) – supervisão

"Babilônia" (2015)

Confira as minisséries do autor

"Anos Dourados" (1986)

"O Primo Basílio" (1988)

"A, E, I, O… Urca!" (1990) – produção musical

"Anos Rebeldes" (1992)

"Labirinto" (1998)





