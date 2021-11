Ex-bailarina do Faustão, Carol Tozaki relata caso de racismo em shopping de São Paulo - Reprodução/Instagram

Publicado 04/11/2021

Rio - Carol Tozaki usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (3), para compartilhar um desabafo após ser vítima de racismo em um shopping luxuoso na capital de São Paulo. A ex-bailarina do Faustão contou que veio ao Brasil após uma longa temporada em Londres, no Reino Unido, mas ficou chateada ao ser mal atendida por funcionários de uma loja de roupas de grife.

"Estava 'superfeliz' de estar aqui em São Paulo, mas parece que, realmente, alegria de pobre dura pouco. Venho aqui falar com vocês de uma coisa que aconteceu comigo hoje no shopping e que me deixou muito triste, do fundo do meu coração. Esse é um dos motivos pelo qual amo São Paulo, mas, ao mesmo tempo, não tenho vontade de ficar aqui, de morar aqui no Brasil, porque as pessoas aqui são muito racistas e preconceituosas", começou a modelo de 24 anos.

"Não importa se você tem dinheiro, se tem condição. [...] Você pode estar vestida do jeito que você for, pode estar de relógio caro, de bolsa cara, você pode ter condições de vir aqui comprar e as pessoas sempre vão te tratar 'menos' (sic), não vão te atender direito pela cor da sua pele. E vai ter um monte de gente que vai falar que é mimimi. Mas não é", declarou a artista.

Em seguida, Carol explica que procurava uma jaqueta de couro e foi até uma loja que já conhecia, mas se sentiu desprezada pelos vendedores no estabelecimento. "Senti o desprazer de ser atendida por pessoas que parece que não queriam me atender. Na cabeça delas, elas achavam que eu não iria comprar. Isso me dói muito", lamentou. "Esse é um dos motivos pelos quais o Brasil não vai para frente, porque é um país muito preconceituoso", pontuou em outro momento.

A modelo chegou a declarar que não vê a hora de retornar para Londres e encerrou o desabafo comparando o Brasil a outros países que já visitou. "Fiquei muito triste, abalada e indignada. Em um país com essa miscigenação e as pessoas têm essa cabeça. Eu só me arrumei assim para ir em um shopping, em um médico, em qualquer lugar, porque eu estou em São Paulo, porque eu estou no Brasil. Porque fora dele, eu vou normal, do meu jeito. Sou tratada diferente. Aqui as pessoas são preconceituosas. As pessoas vão te julgar pela sua pele e pelo jeito que você está vestido", afirmou.