Anitta, o apresentador James Corden e a rapper SaweetieReprodução/Instagram

Publicado 04/11/2021 12:09 | Atualizado 04/11/2021 12:15

Rio - Anitta fez a primeira performance ao vivo da música "Faking Love" com a rapper Saweetie na TV dos Estados Unidos. A poderosa se apresentou no "The Late Late Show", famoso programa de entrevistas de James Corden.

Além de falar sobre a parceria com a rapper norte-americana, Anitta divertiu o apresentador e a plateia ao contar que a música teria nascido durante um namoro que já não dava mais certo, porém era aniversário do rapaz e ela não sabia como terminar. "Eu fiquei fazendo coisas nojentas para ver se ele terminava comigo, como soltar pum embaixo dos lençóis", disse a cantora carioca, em tom de brincadeira.