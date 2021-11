Sthefane Matos e Victor Igoh - Reprodução/Instagram

Sthefane Matos e Victor IgohReprodução/Instagram

Publicado 04/11/2021 11:15

São Paulo - Em uma recente dinâmica de "A Fazenda 13", Sthefane Matos foi acusada por Rico Melquiades de se "alisar" em Arcrebiano Araújo e Dynho Alves. Fora do confinamento, o noivo do peoa, Victor Igoh, pediu respeito à companheira. "Parem de ofender e atacar com palavras pejorativas!", postou ele, nesta quarta-feira (3).

fotogaleria

"Gostaria de pedir algo para vocês, do fundo do meu coração, para quem tem um carinho por mim e me considera: parem de ofender e atacar com palavras pejorativas a Sthefane, por favor. É bizarro, mas a mulher é sempre mais atacada, agredida e julgada que o homem, mesmo com os dois vivendo a mesma situação. Falo isso porque conheço a Sthe, conheço o caráter e a índole dela, sei do coração dela", acrescentou Victor em outro trecho.

Esta não é a primeira vez que Victor defende a postura de Sthe em "A Fazenda 13". Na última terça-feira (2), ele também abordou o assunto. "Ela teve comportamentos que me desagradaram, teve condutas que eu não concordo como companheiro, mas as atitudes dela no jogo não descaracterizam o ser humano do bem e a grande mãe que ela é. Ela não está aqui para se defender, então irei esperar esse momento chegar", declarou ele, também pelo Instagram. "Existe um preço para as pessoas que detêm uma vida pública, em que a proporção e a gravidade são maiores, e as consequências se tornam mais condenatórias. Por isso eu tento ao máximo me manter equilibrado, sempre em orações", completou o rapaz.