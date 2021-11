Li Martins e Daniela Albuquerque - reprodução do instagram

Li Martins e Daniela Albuquerquereprodução do instagram

Publicado 04/11/2021 17:45

Rio - A cantora Li Martins, que surgiu no cenário musical ao integrar o grupo Rouge no início dos anos 2000, revelou que sofreu com a depressão enquanto esteve como vocalista da girl band, que virou febre nacional.

fotogaleria

Em entrevista para Daniela Albuquerque, no 'Sensacional', Li Martins confessou que o sucesso estrondoso do grupo entre 2002 e 2004 trouxe momentos negativos, principalmente com os ataques de haters, que a levaram a um quadro de depressão. “Hoje temos que lidar com o ódio pela internet, naquela época lidamos pessoalmente. Então era gente te xingando na sua cara, me sentia agredida. Me dá vontade de chorar só de lembrar a sensação”, confessou.

Aos 37 anos, a ex-participante de "A Fazenda" e do "Power Couple Brasil" revelou que a depressão se agravou quando ela usou remédios para emagrecer. “A própria depressão foi por conta disso, por tudo que a gente vivia e por esse remédio que usava sem prescrição médica. Comecei a pesar 43 quilos, porque achava que estava gorda. Além de tudo, ainda tinha os padrões de beleza que a gente quer se encaixar”, explicou.

Li também lembrou que o sucesso no Rouge a afastou da família. "No início, achava o máximo, mas com o passar do tempo, comecei a ver os prós e os contras. Existem os dois lados da fama, não é só glamour. Muitas vezes a gente não podia ver a família, não tinha o controle das coisas, não podia se programar e isso era frustrante", disse a cantora.

A entrevista vai ao ar na RedeTV!, nesta quinta-feira (4), a partir das 22h30.