Esposa de Ferrugem, Thais Vasconcellos passa por cirurgia de emergênciaReprodução/Instagram

Publicado 04/11/2021 17:44

Rio - Thais Vasconcellos, esposa do cantor Ferrugem, foi submetida a uma cirurgia de emergência nesta quinta-feira (4). O casal esteve na festa de aniversário de Deolane Bezerra mas precisou deixar o evento mais cedo após a influenciadora sentir dores fortes na região do umbigo. Em seguida, o artista acompanhou a amada até um hospital, onde Thais foi diagnosticada com uma hérnia e uma inflamação causada por um fio de um procedimento anterior.

"Foi uma cirurgia bem rápida, super tranquila. Nem sei direito o que aconteceu", contou a jovem após acordar da anestesia. "Eu tinha uma hérnia, mas muito pequena. Na verdade, quando eu tirei o DIU, foi por vídeo, e um desses fios não se desfez. O corpo não absorveu e deu uma inflamação. Eu tava na festa feliz, mas eu tava com muita dor, por isso que a gente foi embora mais cedo", justificou em seus Stories do Instagram.

Antes da esposa acordar, Ferrugem usou o perfil de Thais para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde da influenciadora: "A cirurgia foi um sucesso. Pelo que imagino, a gente vai ter alta amanhã e poder voltar para casa", informou o cantor.

Na noite desta quarta-feira, Thais já havia relatado o incômodo quando decidiu ir embora da comemoração com Ferrugem. "Gente, estava tudo bem, mas eu não estou aguentando de dor. A gente vai ter que ir para o hospital. Estou com um caroço no umbigo e tá doendo há dias. Agora começou a ficar avermelhado e está muito para fora. Está doendo muito, não estou nem conseguindo respirar", afirmou a influenciadora de 27 anos.