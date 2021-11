Ana Furtado e Boninho - Reprodução da internet

Publicado 04/11/2021 18:29

Rio - Ana Furtado encantou os seguidores ao comemorar o aniversário de Boninho, que completa 60 anos nesta quinta-feira (4). A apresentadora do "É de Casa" decidiu homenagear o marido compartilhando uma foto do primeiro beijo que o casal deu em público, no ano de 1996. No Instagram, a atriz se derreteu pelo amado.

"Primeiro beijo público. 14/05/1996 e eu já amava tanto você aos 34 anos. Imagina agora aos 60! De lá pra cá a foto desbotou um pouquinho. Só não descoloriu o nosso amor!", declarou Ana. A artista seguiu com os votos de carinho pelo esposo, com quem é mãe de Isabella, de 14 anos: "Que privilégio poder viver a vida ao seu lado, meu amor. Te amo o infinito. Seja sempre muito feliz", finalizou.

Além de resgatar a foto, a apresentadora também compartilhou um vídeo em que reúne vários momentos divertidos ao lado do "Big Boss". "Dia do meu parceiro, meu melhor amigo, meu amor e minha cura! Feliz aniversário! Feliz vida todos os dias! Te amo e amo curtir cada segundo dessa vida ao seu lado", escreveu na legenda da publicação.

