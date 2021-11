Tiago Lopes e Andressa Urach - Reprodução de internet

Tiago Lopes e Andressa UrachReprodução de internet

Publicado 04/11/2021 19:57

Rio - Parece que Andressa Urach é do tipo 'ciumenta'. É que a loira , que reatou o casamento com Thiago Lopes, compartilhou uma publicação no Instagram que dizia: "Homem casado não tem amigas, somente sua esposa". Na legenda, a ex-vice Miss Bumbum escreveu: "Ainda bem que o meu amor não tem amigas. Só eu. E ai de quem quiser ser amiga dela", destacou.

Grávida de León, primeiro filho da união com Thiago, Andressa voltou a frequentar a igreja. Ela contou que só reatou seu relacionamento porque o empresário encontrou Deus. "Uma coisa é certa: tem coisas que só Deus pode fazer dentro da mente e do coração de uma pessoa! Meu marido me reconquistou quando ele colocou Deus em primeiro lugar. E a mudança aconteceu nele! Então se você está tentando usar a força do braço e está cansada... fale com Deus e pede ajuda dele. Ele vai te dar a direção", afirmou.

A loira, então, aconselhou algumas seguidoras: "Deus tem que ser o primeiro na tua vida. Antes de qualquer coisa ou pessoa! Em sete anos o que aprendi: que tudo que colocamos no lugar de Deus, nós perdemos! E quando buscamos a Deus e colocamos nas mãos dele, o que for da vontade dele permanece em nossa vida! E o que não for a vontade dele, ele mesmo retira! Talvez o erro esteja em você! Sabe por que? Porque Jesus mesmo ensinou: busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Já levou teus problemas a Deus? Levou? Agora descansa. Foca em jesus", finalizou.