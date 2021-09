Andressa Urach e Thiago Lopes - Reprodução

Publicado 29/09/2021 19:07 | Atualizado 29/09/2021 19:09

Rio - Ex- marido de Andressa Urach voltou a usar seu Instagram Stories, nesta quarta-feira, para criticar as atitudes da loira nas redes sociais. É que a modelo, que está grávida de três meses, anunciou que vai voltar a se prostituir. "Que tipo de pessoa em sã consciência volta a se prostituir grávida? Que tipo de pessoa volta a fumar em plena formação do feto? Estou orando e jejuando pela vida do meu filho", escreveu ele.

À 'Quem', a modelo confirmou sua decisão em se apresentar em boates de prostituição e falou sobre sua relação com o ex. "Ele (Thiago) acha que eu tirei o neném e quer me internar. Mas não tirei, só estou voltando a trabalhar porque tenho contas pra pagar já que ele me deixou grávida. Eu não ia expor nada. Mas ele me ameaçou. Preciso trabalhar. Tenho filhos e conta pra pagar! Ninguém me ajuda e a Universal não me devolveu meus dois milhões".