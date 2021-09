Alexandre Garcia - Reprodução/CNN

Publicado 29/09/2021 17:30 | Atualizado 29/09/2021 17:33

São Paulo - Demitido da CNN Brasil na última sexta-feira, Alexandre Garcia pode ganhar uma nova casa em breve. Isso porque o jornalista, de 80 anos de idade, está negociando para ingressar a equipe do Grupo Jovem Pan.

A CNN decidiu desligar o comentarista após ele reiterar a defesa do tratamento precoce contra a Covid-19 com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Segundo a CNN Brasil, o quadro “Liberdade de Opinião”, no qual atuava Alexandre Garcia, continuará na programação da emissora, dentro do jornal “Novo Dia”. Em comunicado difundido internamente, a emissora declarou que "reforça seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões, [que são] pilares da democracia e do bom jornalismo".

Após ser demitido, o jornalista publicou um vídeo sobre sua saída e criticou professores, a quem acusa de "lavagem cerebral" sem apresentar provas. Alexandre segue produzindo conteúdos para o canal próprio no YouTube. No vídeo, ele leu e comentou o comunicado da CNN.

"Me perguntaram na sexta sobre a CPI da covid, vacinação e tratamento. Não podia decepcionar aqueles que foram meus alunos ao longo de todos os anos. Se eu digo uma coisa eu tenho que praticar e digo: não aluguem a sua cabeça, pensem, que seu cérebro não seja abduzido, não permitam que professores façam lavagem cerebral, que o medo dos colegas te encolha e não tenha pensamento próprio. Você pode até me contrariar, cada um tem seu pensamento. O que não pode ser normal é que a pessoa seja num rebanho, acéfalo", disse.