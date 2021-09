Léo Santana - Mari Righez

Léo SantanaMari Righez

Publicado 29/09/2021 17:07

Rio - O cantor Léo Santana foi condenado em primeira instância a indenizar um casal de fãs por causa de uma confusão durante seu show em Guarapari (ES), na Arena Pedreira, realizado em 2018. O valor a ser pago por danos morais é de R$ 35 mil.



O show de Léo Santana foi iniciado com oito horas de atraso, o que causou revolta no público. Durante a apresentação, ogo para subir ao palco de maneira grosseira. "Me respeita, vagabundo. Vem aqui em cima falar", disse Léo ao interromper uma música.

Segundo o UOL, de acordo com as informações do processo, o personal teria sido agredido pela equipe do músico e funcionários da casa de shows com socos. A esposa de Maurício, Mariana de Sena, também teria sofrido violência dos seguranças. "Ao invés de apaziguar os ânimos para que o serviço fosse prestado da melhor forma aos seus consumidores, instigou a violência e expôs o autor para todo o público ali presente", pontuou o juiz Giordano Resende Costa.

A resolução do caso contou com depoimentos de testemunhas, vídeos e exames do Instituto Médico Legal. Procurada pelo iG Gente, a assessoria de Léo Santana disse que o cantor recorreu parcialmente da sentença "que foi majoritariamente a seu favor". A equipe ainda sinalizou que Léo preza é "com o trato com o público em geral" e que "todos da equipe, em especial a segurança são orientados para dar um tratamento de qualidade e íntegro respeitando os limites e emoções de seus fãs".

Veja resposta da assessoria de Léo Santana na íntegra:

"O cantor Leo Santana apelou parcialmente da sentença que foi majoritariamente a seu favor, alguns pontos em que não concordou pediu que fosse reformada a decisão para que seja unicamente favorável a ele. Na segurança do artista Léo Santana, existe apenas 01 profissional altamente especializada que é um Capitão reformado do Batalhão de Choque da Polícia Militar da Bahia que já trabalha com artistas a muitos anos e tem total experiencia e capacitação em lidar com o público e fãs, uma das coisas que Léo mais preza e tem como base em sua carreira, não só como artista, mais também como pessoa, é com o trato com o público em geral, todos da equipe, em especial a segurança são orientados para dar um tratamento de qualidade e íntegro respeitando os limites e emoções de seus fãs e admiradores."