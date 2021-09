Jojo Todynho e Cauã Reymond - reprodução do instagram

Publicado 29/09/2021 16:38 | Atualizado 29/09/2021 16:42

Rio - Jojo Todynho tem compartilhado alguns momentos de sua viagem a Paris, na França, em suas redes sociais. Nesta quarta-feira, a funkeira mostrou seu encontro com o ator Cauã Reymond. Os dois foram jantar juntinhos.

"Olha quem é meu príncipe no jantar de hoje. Mariana Goldfarb (esposa de Cauã), me desculpe. Que homem, Deus", brincou a cantora na legenda da imagem, em que aparece agarradinha com o galã.