Thais Fersoza rebate questionamentos sobre perda de pesoReprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 15:48

Rio - Thais Fersoza usou suas redes sociais, nesta terça-feira (29), para desabafar após se irritar com seguidores que questionaram se a atriz teria feito cirurgia para perder peso. A polêmica começou quando a esposa de Michel Teló compartilhou uma selfie em que aparece mais magra. A artista foi aos Stories do Instagram para esclarecer as dúvidas e rebater críticas que recebeu.

"Parem de ficar achando coisas onde não tem, não eu não operei a tireoide, mas parem com isso, se a pessoa tá gorda é porque tá gorda, se tá magra é porque tá magra... Mas que coisa desagradável, as pessoas são o que são, as pessoas têm que estar felizes, saudáveis, bem", opinou Thais.

Em seguida, a atriz tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde e garantiu que apenas procura manter uma rotina de exercícios físicos e alimentação saudável. "Não é o meu caso [estar doente], graças a deus eu estou saudável... É só pra parar com essa especulação.... Então, tá tudo bem, eu não operei a tireoide, eu estou finalmente vendo os resultados da minha dedicação em busca de um corpo mais saudável."

A mãe de Melinda e Teodoro ainda falou sobre os cuidados que tem tido com seu corpo após a gravidez dos pequenos, que têm apenas um ano de diferença. "Acho que eu fiquei tanto tempo grávida e pós grávida que as pessoas não lembravam como eu era, meu objetivo nem é ficar magra, mas mais saudável", afirmou Thais.