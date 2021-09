Whindersson diz que luta de boxe com Popó vale quase R$ 12 milhões - reprodução do instagram

Publicado 29/09/2021 14:32

Rio - Whindersson Nunes e o campeão de boxe Popó Freitas vão se enfrentar no ringue. O evento deverá acontecer no final de outubro ou início de novembro nos Estados Unidos e será aberto ao público. Em entrevista ao Podcast 18k, o humorista revelou o valor do prêmio da luta.