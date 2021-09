Walkyria Santos ao lado do filho Lucas Santos - Reprodução instagram

Walkyria Santos ao lado do filho Lucas SantosReprodução instagram

Publicado 29/09/2021 14:23

Rio - Walkyria Santos emocionou os seguidores, nesta quarta-feira (29), ao compartilhar um vídeo em que é homenageada por seu filho, Lucas, que cometeu suicídio em agosto deste ano, após ser vítima de ataques homofóbicos na internet. Na legenda da publicação, a cantora abriu o coração enquanto falava sobre seus sentimentos desde que perdeu o filho de 16 anos.

fotogaleria

"Hoje meu coração está bem apertadinho, mas eu já sabia que o processo ia ser difícil. Às vezes, fico em meu canto, pensativa, e com muitas dúvidas. Sempre me perguntando: 'Será que ele me amava?', 'será que fui uma boa mãe?'", começou a artista no Instagram.

Em seguida, Walkyria comenta a surpresa de encontrar o registro deixado por Lucas: "Aí, de repente, minha irmã acha esse vídeo nos arquivos dela e me manda. Obrigada, meu Deus, por até nesses momentos o Senhor se preocupar em me manter de cabeça erguida. Te amo, meu 'galeguin'. Muito, muito, muito. E em breve nos reencontraremos", declarou.

No vídeo curto, Lucas rasga elogios direcionados à mãe: "A senhora é uma mulher muito batalhadora, uma mulher muito conquistadora. A senhora está aí, trabalhando desde os 16 anos de idade e conquistou tudo o que a senhora tem agora com muito esforço. Sou muito, muito, muito agradecido a Deus por ter a senhora como mãe. Te amo! Beijo", finaliza.

Confira a publicação: