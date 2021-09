Bruno Montaleone - Reprodução Internet

Publicado 29/09/2021 13:38 | Atualizado 29/09/2021 13:45

Rio - Bruno Montaleone deixou os fãs babando, nesta quarta-feira (29), ao ostentar o abdômen sarado em publicação no Instagram. O ator de 25 anos compartilhou um clique após sua rotina de preparação para seu personagem na segunda temporada de "Verdades Secretas". "Dose de Matheus do dia", escreveu na legenda da postagem, completando com um emoji de calor.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a boa forma do ator. "Até melhorou meu dia", brincou uma internauta. "Lindo demais", elogiou outro fã. "Mostra seu treino, monstro", pediu um terceiro para o artista que já protagonizou cenas quentes com Luísa Sonza no clipe de "melhor sozinha".

Bruno ganhou reconhecimento nacional após o lançamento da comédia romântica "Diários de Intercâmbio", em que faz par romântico com Larissa Manoela. Em seguida, o artista foi convidado para o elenco de "Verdades Secretas 2", substituindo João Gana após acusações de agressão e assédio no papel de Matheus, um modelo que se prostitui atendendo mulheres e homens.

A segunda temporada da novela de Walcyr Carrasco ainda não tem data de estreia mas está prevista para chegar ainda este ano no Globoplay. A plataforma de streaming já liberou o primeiro trailer do folhetim , enquanto a primeira parte é reprisada na Globo.

Confira a publicação: