Globoplay divulga primeiro trailer de Verdades Secretas 2Divulgação/Globoplay

Publicado 23/09/2021 16:50

Rio - Os fãs de "Verdades Secretas" tiveram a chance de ver um pouco do que acontecerá na segunda temporada da novela de Walcyr Carrasco. Nesta quinta-feira (23), o Globoplay divulgou o primeiro trailer da produção que ainda não tem data de estreia. Na prévia publicada no Instagram, a plataforma de streaming já adianta explosão de carro, tensão entre Angel e Giovanna pela morte de Alex e as cenas picantes características do folhetim.

"Verdades Secretas 2" retorna com parte do elenco da primeira temporada, como as protagonistas Camila Queiroz e Agatha Moreira, além de Rainer Cadete no papel de Visky. No trailer liberado pelo serviço de streaming, é possível notar a introdução dos novos personagens, que incluem Romulo Estrela e Gabriel Braga Nunes.

Nos comentários da postagem, os artistas já mostraram a animação para a estreia da novela. "Socorro! Eu não tava preparada!", declarou Agatha Moreira. "Ai meu coraçãozinho", escreveu Rainer Cadete. "Assim que eu gosto, Globoplay… Fogo no parquinho!!!! Vambora que já tá na hora", completou Romulo Estrela.

Confira o trailer: