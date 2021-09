Antes e depois: Rico Melquíades gastou cerca de R$ 70 mil em harmonização facial - Reprodução Internet

Antes e depois: Rico Melquíades gastou cerca de R$ 70 mil em harmonização facialReprodução Internet

Publicado 29/09/2021 14:44 | Atualizado 29/09/2021 14:50

Rio - Uma foto antiga de Rico Melquíades, participante de "A Fazenda 13", viralizou nas redes sociais recentemente. Nas imagens, é possível ver que o influenciador digital era bem diferente antes de entrar no reality show da Record. A assessoria de Rico confirmou à "Quem" que ele passou por vários procedimentos estéticos antes de entrar no programa de TV e gastou R$ 70 mil em harmonização facial.

"A realidade o fez vaidoso. Rico sempre sofreu muito com a sua aparência, desde novo. Mas como ele diz: 'antes eu não era feio, eu só não tinha dinheiro, né?'", disse a assessoria do influenciador. Rico passou por sessões de rádio frequência, preenchimento de mandíbulas, lábios e olheiras, além de rinomodelação. O peão também fez tratamento para estimular a produção de colágeno e melhorar as manchas da pele.

"Por meio do humor ele encontrou uma maneira de esconder suas frustrações em relação a aparência. E também foi a partir do humor que ele conseguiu se manter e conquistar seus antigos desejos, como os procedimentos estéticos. Graças a essas realizações ele vem ganhando mais confiança, se aceitando e enfrentando a vontade de se esconder", disse a assessoria de Rico à "Quem".