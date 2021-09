Manu Gavassi dedica nova canção para sua irmã mais nova, Catarina - Reprodução/Instagram

Manu Gavassi dedica nova canção para sua irmã mais nova, CatarinaReprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 14:54

Rio - Manu Gavassi surpreendeu os fãs, nesta terça-feira (28), ao lançar mais uma canção que fará parte de seu quarto álbum de estúdio. Mas, dessa vez, o "presente" é para a irmã mais nova da cantora, como a própria artista explicou nas redes sociais ao se declarar para Catarina, que empresta seu nome para o título da nova faixa.

fotogaleria

"Em Janeiro desse ano estava sozinha em casa cantarolando uma melodia no violão quando do nada me veio uma música inteira. Começava com 'Catarina' e a partir daí entendi que se tratava de um presente pro presente mais legal que já ganhei na vida: minha irmã", começou a cantora de 28 anos, que compartilhou um clique das duas na infância, foto que se tornou a capa do lançamento.

A ex-BBB continuou explicando sua resistência em incluir a faixa no novo álbum, previsto para ser lançado em novembro deste ano. "Mandei pra ela uma gravação, do meu celular mesmo, como presente de aniversário dia 23 de Janeiro. Não tinha intenção nenhuma de lançar por não fazer parte do que eu achava que era esperado na minha carreira no momento", contou.

"Mas eu fiquei tão feliz em ter escrito e ela ficou tão emocionada em ouvir… E foi aí que entendi que eu estava me boicotando. Música é música. Arte é arte. Sentimento é sentimento. Não existe categoria na arte em que isso não caiba. Quando foi que me perdi tanto de mim? Não sei. Só sei que sempre acho meu caminho de volta em você, Catarina. Te amo", declarou a cantora.

Confira a publicação: