Publicado 28/09/2021 21:40 | Atualizado 28/09/2021 21:49

Jojo Todynho está em Paris, na França, desde o final de semana para a semana da moda, quando viajou a convite de Jean Paul Gaultier, marca para a qual estrelou uma campanha de perfumes no Brasil. Nesta terça-feira (28) a cantora teve um encontro com o craque Neymar, no Estádio Parc des Princes, após jogo do Paris Saint-Germain contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. O time do brasileiro venceu por 2 a 0.



Em seu perfil do Instagram, a artista compartilhou um registro ao lado do jogador nos corredores do estádio. Jojo dispensou legendas e usou apenas um emoji de mamadeira. Mas, ela contou para coluna detalhes do encontro. "Foi perfeito. O Neymar me tratou muito bem e os outros jogadores também me trataram muito bem. Todos do clube foram demais. Esquece!", revelou.